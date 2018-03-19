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В Киеве завтра будет ограничено движение транспорта по Северному мосту

НовостиИнфраструктура    19.03.2018 - 15:53
Фото: Северный мост (instagram.com/minenkophotography)
Фото: Северный мост (instagram.com/minenkophotography)

Движение транспорта будет ограничено с 12:00 до 20:00

В Киеве завтра, 20 марта 2018 года, будет ограничено движение транспорта по Северному мосту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора" в Facebook.

"20 марта 2018 года с 12:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через р. Днепр и г. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

 

вниманию участников дорожного движения! 20 марта 2018 года с 12.00 час. до 20.00 час. в связи с выполнением ремонтных...

Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" 19 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что предыдущий раз движение транспорта по Северному мосту ограничивали 13 марта 2018 года. Ограничения действовали с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро "Почайная".

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Теги: Киев, ограничение движения
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