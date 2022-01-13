В Киеве на заводе загорелся грузовик: водитель получил многочисленные ожоги

В ночь на четверг, 13 января, в Голосеевском районе Киева на территории завода загорелся грузовик. В результате пострадал водитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.
ЧП произошло по адресу улица Пироговский Путь, 137 около полуночи. Спасателям поступила информация, что на одном из заводов загорелась припаркованная фура. Они оперативно выехали на место и принялись ликвидировать огонь.
На месте пожарные заметили мужчину. Он пострадал в результате возгорания. Его передали медикам, которые госпитализировали пострадавшего с ожогами лица, верхних и нижних конечностей.
Как выяснилос, травмы получил водитель фуры. До приезда пожарных он пытался самостоятельно потушить огонь.
Пожар тушили около 01:00. На месте работали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники. Причина пожара пока не установлена.
Напомним, в Днепропетровской области загорелся на ходу автобус с 8 пассажирами-рабочими. Транспортное средство выгорело полностью, пострадавших нет.