В Киеве на заводе загорелся грузовик: водитель получил многочисленные ожоги

ЧП произошло по адресу улица Пироговский Путь, 137 около полуночи. Спасателям поступила информация, что на одном из заводов загорелась припаркованная фура. Они оперативно выехали на место и принялись ликвидировать огонь.

На месте пожарные заметили мужчину. Он пострадал в результате возгорания. Его передали медикам, которые госпитализировали пострадавшего с ожогами лица, верхних и нижних конечностей.

Как выяснилос, травмы получил водитель фуры. До приезда пожарных он пытался самостоятельно потушить огонь.

Пожар тушили около 01:00. На месте работали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники. Причина пожара пока не установлена.