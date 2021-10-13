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В Киеве завершили проверку заминированного банка

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Киев, Среда 13 октября 2021 17:20
В Киеве завершили проверку заминированного банка Фото: в Киеве искали взрывчатку в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители завершили проверку банковского отделения на улице Антоновича в Киеве. Взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружили.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-офицер Голосеевского управления полиции Киева.

Сейчас полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по факту сообщения о ложном минировании.

В то же время в полиции отказались уточнить, отделение какого именно банка минировали.

Напомним, сегодня правоохранители получили информацию о минировании отделения банка в Голосеевском районе Киева. На место происшествия сразу же отправились взрывотехники.

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