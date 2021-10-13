В Киеве завершили проверку заминированного банка
Фото: в Киеве искали взрывчатку в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правоохранители завершили проверку банковского отделения на улице Антоновича в Киеве. Взрывоопасных предметов в ходе проверки не обнаружили.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-офицер Голосеевского управления полиции Киева.
Сейчас полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по факту сообщения о ложном минировании.
В то же время в полиции отказались уточнить, отделение какого именно банка минировали.
Напомним, сегодня правоохранители получили информацию о минировании отделения банка в Голосеевском районе Киева. На место происшествия сразу же отправились взрывотехники.