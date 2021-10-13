В Киеве сообщили о минировании банка на улице Антоновича. На месте событий работает полиция

Полиция Киева проверяет информацию касаемо заминирования банка на улице Антоновича. Сотрудники взрывотехнической службы работают на месте событий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Сегодня около 15 часов в полицию Киева на спецлинию 102 поступила информация о заминировании банка на улице Антоновича", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сейчас на месте событий работают наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.

После проверки информации о заминировании - полиция предоставит правовую квалификацию.