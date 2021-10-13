В Киеве сообщили о минировании банка на улице Антоновича. На месте событий работает полиция
Фото: в Киеве сообщили о минировании банка на улице Антоновича (Виталий Носач, РБК-Украина)
Полиция Киева проверяет информацию касаемо заминирования банка на улице Антоновича. Сотрудники взрывотехнической службы работают на месте событий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Сегодня около 15 часов в полицию Киева на спецлинию 102 поступила информация о заминировании банка на улице Антоновича", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что сейчас на месте событий работают наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.
После проверки информации о заминировании - полиция предоставит правовую квалификацию.