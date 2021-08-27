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В Киеве затруднено движение на Южном мосту из-за сразу двух ДТП

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Киев, Пятница 27 августа 2021 21:14
В Киеве затруднено движение на Южном мосту из-за сразу двух ДТП Фото: на Южном мосту произошло сразу два ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером пятницы, 27 августа, произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия на Южном мосту. Из-за автомобильных аварий движение на мосту затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Два ДТП произошли одновременно на Южном мосту. Движение существенно затруднено в направлении правого берега", - заявили патрульные.

Обстоятельства и подробности автомобильных аварий в патрульной полиции не приводят.

В Киеве затруднено движение на Южном мосту из-за сразу двух ДТП

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Киев ДТП Южный мост
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