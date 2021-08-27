В Киеве затруднено движение на Южном мосту из-за сразу двух ДТП
Фото: на Южном мосту произошло сразу два ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве вечером пятницы, 27 августа, произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия на Южном мосту. Из-за автомобильных аварий движение на мосту затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
"Два ДТП произошли одновременно на Южном мосту. Движение существенно затруднено в направлении правого берега", - заявили патрульные.
Обстоятельства и подробности автомобильных аварий в патрульной полиции не приводят.