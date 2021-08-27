У Києві ускладнено рух на Південному мосту через відразу дві ДТП
Фото: на Південному мосту сталося відразу дві ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві ввечері п'ятниці, 27 серпня, сталося відразу дві дорожньо-транспортні пригоди на Південному мосту. Через автомобільні аварії рух на мосту ускладнено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Дві ДТП сталися водночас на Південному мості. Рух суттєво ускладнено у напрямку правого берега", - заявили патрульні.
Обставини та подробиці автомобільних аварій у Патрульній поліції не приводять.