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У Києві ускладнено рух на Південному мосту через відразу дві ДТП

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 21:14
У Києві ускладнено рух на Південному мосту через відразу дві ДТП Фото: на Південному мосту сталося відразу дві ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері п'ятниці, 27 серпня, сталося відразу дві дорожньо-транспортні пригоди на Південному мосту. Через автомобільні аварії рух на мосту ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Дві ДТП сталися водночас на Південному мості. Рух суттєво ускладнено у напрямку правого берега", - заявили патрульні.

Обставини та подробиці автомобільних аварій у Патрульній поліції не приводять.

У Києві ускладнено рух на Південному мосту через відразу дві ДТП

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