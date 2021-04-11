В Киеве застройщик снес исторический дом, открыто уголовное дело  

В центральной части Киева застройщик снес исторический дом. По данному факту прокуратура открыла уголовное дело.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.
Сообщается, что Шевченковская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле, открытом по факту самовольного сноса дома Уткина по ул. Симона Петлюры. Дело открыто по статье "самоуправство".
Сотрудники полиции уже провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и истребовали разрешительную документацию на работы.
"Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций", - говорится в сообщении.
Отметим, доходный дом Уткина находится в центре Киева, возле железнодорожного вокзала. Домом в свое время владел купец Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок. Дом имел двухосевую композицию фасада, фасад имел кирпичный декор, ниши, дентикул, карнизы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на месте бассейна олимпийского резерва в районе Воскресенки возле парка "Аврора" построят новый жилищный комплекс.
До этого сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) вручило подозрение киевскому застройщику Андрею Ваврышу. Дело касается строительства многоэтажки в Борисполе.