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В Киеве застройщик снес исторический дом, открыто уголовное дело  

Автор: РБК-Украина

В центральной части Киева застройщик снес исторический дом. По данному факту прокуратура открыла уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

Сообщается, что Шевченковская окружная прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле, открытом по факту самовольного сноса дома Уткина по ул. Симона Петлюры. Дело открыто по статье "самоуправство".

Сотрудники полиции уже провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и истребовали разрешительную документацию на работы.

"Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", - говорится в сообщении.

Отметим, доходный дом Уткина находится в центре Киева, возле железнодорожного вокзала. Домом в свое время владел купец Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок. Дом имел двухосевую композицию фасада, фасад имел кирпичный декор, ниши, дентикул, карнизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на месте бассейна олимпийского резерва в районе Воскресенки возле парка "Аврора" построят новый жилищный комплекс.

До этого сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) вручило подозрение киевскому застройщику Андрею Ваврышу. Дело касается строительства многоэтажки в Борисполе.

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