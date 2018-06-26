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Задержанного за стрельбу в ресторане на Оболони арестовали на 2 месяца

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 23:21
Фото: стрельба на Оболони (forum.guns)
Фото: стрельба на Оболони (forum.guns)

Стрелка арестовали на 2 месяца без права внесения залога

Задержанному за стрельбу, которая произошла в одном из ресторанов на Оболонской набережной в Киеве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога сроком на 2 месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"Оболонскому стрелку избрали меру пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева. 60-летнему мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийстве", - написала Максимец.

Так, стрельба произошла в помещении кафе, владельцем которого он является. 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в этом ресторане.

Вечером 23 июня между ним и посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и 8 раз выстрелил в сторону своих обидчиков.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что инициатор стрельбы, которая произошла  ночью в одном из ресторанов на Оболонской набережной в Киеве, полностью признал свою вину.

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Теги публикации: Киев, Оболонь, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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