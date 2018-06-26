Задержанного за стрельбу в ресторане на Оболони арестовали на 2 месяца

Стрелка арестовали на 2 месяца без права внесения залога

Задержанному за стрельбу, которая произошла в одном из ресторанов на Оболонской набережной в Киеве, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога сроком на 2 месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"Оболонскому стрелку избрали меру пресечения: содержание под стражей без залога сроком на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N5 сегодня удовлетворил Оболонский районный суд Киева. 60-летнему мужчине объявлено подозрение в умышленном убийстве и покушении на убийстве", - написала Максимец.

Так, стрельба произошла в помещении кафе, владельцем которого он является. 60-летний владелец заявил, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в этом ресторане.

Вечером 23 июня между ним и посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал пистолет и 8 раз выстрелил в сторону своих обидчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что инициатор стрельбы, которая произошла ночью в одном из ресторанов на Оболонской набережной в Киеве, полностью признал свою вину.