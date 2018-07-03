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У центрі Києва стріляли в чоловіка

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 17:31
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

Чоловік перебуває у важкому стані

У центрі Києва сьогодні, 3 липня, невідомий стріляв у чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомляється, що потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Зараз йому надають необхідну медичну допомогу. Зловмисник з місця пригоди зник.

За даними поліції, пригода сталася біля ресторану на вулиці Антоновича. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками і очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.

 
 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

 

Київ. Велика Васильківська/Тверська. Застрелили чоловіка. У важкому стані без свідомості госпіталізований..на місці значні сили пп і слідства.

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, наприкінці червня в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу відкрив стрілянину по відвідувачах, в результаті одна людина загинула, ще двоє поранені. Затриманому за стрілянину обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави терміном на 2 місяці.

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Теги публікації: Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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