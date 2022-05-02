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В Киеве зарегистрировано более 37 тысяч переселенцев, - КГГА

Фото: в КГГА назвали количество переселенцев, которые находятся в Киеве (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на понедельник, 2 мая, в Киеве зарегистрировано более 37 тысяч внутренне перемещенных лиц. Больше всего их прибыло из Киевской, Донецкой и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА Марины Хонды.

По ее словам, на прошлой неделе в столице количество зарегистрированных ВПЛ увеличилось более чем на 10 тысяч человек. Больше всего они зарегистрированы в Дарницком районе - 6102 человека, Днепровском - 5833 человека и Оболонском - 4300.

Также в КГГА напомнили, что выплата государственной помощи за март и апрель 2022 года будет произведена всем внутренне перемещенным лицам, сведения о которых включены в Единую информационную базу данных.

"Начиная с мая 2022 года, такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, переместившимся с территорий, где продолжаются активные действия или находящиеся во временной оккупации, окружении. Также помощь будут получать внутренне перемещенные лица, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате боевых действий подавших заявку на возмещение соответствующих потерь", - отметили в пресс-службе КГГА.

Напомним, что Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты.

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