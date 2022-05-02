RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві зареєстровано понад 37 тисяч переселенців, - КМДА

Фото: у КМДА назвали кількість переселенців, які перебувають у Києві (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на понеділок, 2 травня, у Києві зареєстровано понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше їх прибуло з Київської, Донецької та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці голови КМДА Марини Хонди.

За її словами, минулого тижня тиждень у столиці кількість зареєстрованих ВПО збільшилася на понад 10 тисяч осіб. Найбільше їх зареєстровано в Дарницькому районі - 6102 людини, Дніпровському - 5833 людини та Оболонському - 4300.

Також в КМДА нагадали, що виплата державної допомоги за березень та квітень 2022 року буде здійснена усім внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних.

"Починаючи з травня 2022 року, така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з територій, де тривають активні дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. Також допомогу отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат", - зазначили в пресслужбі КМДА.

Нагадаємо, що Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам проводитимуться виплати.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївПереселенці з Донбасу