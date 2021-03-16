UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве заработали первые пункты мониторинга воздуха

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве заработали первые пункты мониторинга воздуха. Они расположены в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Посты мониторинга воздуха находятся по улицам Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. Программное обеспечение на новых постах соответствует европейским стандартам, в частности директивам Евросоюза и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Система измеряет следующие показатели:

  • диоксид серы (продукт горения);
  • диоксид азота;
  • оксид азота;
  • оксид углерода (угарный газ);
  • озон;
  • сероводород;
  • аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение);
  • пыль.

Также на постах установлены газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

Показатели можно увидеть на карте, где отображается актуальное состояние атмосферного воздуха и погодных условий.

"Пока город имеет два таких поста мониторинга. Еще три поста планируем установить до конца этого года - в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. Сейчас управление экологии КГГА нарабатывает план развития системы мониторинга и установления новых постов во всех районах столицы", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также он отметил, что в Киеве разрабатывают собственную стратегию улучшения экологической ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за три года хотят ввести систему мониторинга состояния воздуха.

Отметим, по состоянию на 10 февраля Киев вновь вошел в топ-20 городов с самым грязным воздухом в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киеввоздухзагрязнение воздухамониторинг
Читайте также
Из-за роста уровня заболеваемости в Киеве школьные каникулы начнутся 18 марта, - Кличко
Под угрозой "красной зоны". Школы Киева идут на каникулы, а ограничения могут расширить
Прогноз погоды