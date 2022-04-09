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В Киеве запустили еще четыре троллейбусных маршрута

Фото: в Киеве возобновляют движение троллейбусов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на 9 апреля в Киеве запустили еще четыре троллейбусных маршрута. Все - на правобережной части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

С 9 апреля на линии вышли троллейбусы:

  • №3 от Железнодорожного массива до Дворца спорта;
  • №8 от улицы Смелянской до площади Льва Толстого;
  • № 9К от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта;
  • №17 от площади Космонавтов до площади Льва Толстого.

Также сообщается, что в Киеве на 62 автобусных маршрутах курсируют 132 автобуса, на 8 трамвайных маршрутах - 35 трамваев. Также работают частные перевозчики на 31 маршруте.

Напомним, ранее сообщалось, что на красной ветке метро Киева заработала станция "Берестейская".

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Киевтролейбус