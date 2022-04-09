По состоянию на 9 апреля в Киеве запустили еще четыре троллейбусных маршрута. Все - на правобережной части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
С 9 апреля на линии вышли троллейбусы:
Также сообщается, что в Киеве на 62 автобусных маршрутах курсируют 132 автобуса, на 8 трамвайных маршрутах - 35 трамваев. Также работают частные перевозчики на 31 маршруте.
Напомним, ранее сообщалось, что на красной ветке метро Киева заработала станция "Берестейская".
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