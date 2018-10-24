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В Киеве запустили бесплатную онлайн-платформу для профориентации и карьеры

Новости » Экономика    24.10.2018 - 22:00
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Зарегистрированным пользователям предложат пройти тестирование на коммуникабельность и стрессоустойчивость

Государственная служба занятости запустила онлайн-платформу по профессиональной ориентации и развитию карьеры, которая помогает в выборе профессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр занятости.

"Зарегистрированному пользователю предоставляется возможность бесплатно получить услуги по профориентации в дистанционном формате без посещения центра занятости и сделать собственную профориентацию", - отмечается в сообщении.

Пользователям платформы предлагают пройти тестирование Soft Skills. В частности, тест на тайм-менеджемент, коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость и тому подобное.

Кроме того, в этом году служба занятости начинает бесплатную профессиональную диагностику старшеклассников школ, что поможет определить способности и выбрать ту профессию, к которой есть наибольшая склонность. Соответствующую программу будут проводить центры занятости.

Как отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч, сегодня среди зарегистрированных безработных 88% имеют высшее образование, yj на рынке есть недостаток рабочих профессий.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 287,1 тысяч безработных, что на 5,7 тысяч меньше, чем в августе.

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины МЭРТ сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.

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