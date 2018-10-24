У Києві запустили безкоштовну онлайн-платформу із профорієнтації та кар'єри

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зареєстрованим користувачам запропонують пройти тестування на комунікабельність і стресостійкість

Державна служба зайнятості запустила онлайн-платформу із професійної орієнтації та розвитку кар’єри, яка допомагає у виборі професії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський центр зайнятості.

"Зареєстрованому користувачу надається можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у дистанційному форматі без відвідування центру зайнятості та зробити власну профорієнтацію", - зазначається в повідомленні.

Користувачам платформи пропонують пройти тестування Soft Skills. Зокрема, тест на тайм-менеджемент, комунікабельність, вміння працювати в команді, стресостійкість тощо.

Окрім того, цього року служба зайнятості започатковує безкоштовну професійну діагностику старшокласників шкіл, що допоможе визначити здібності і обрати ту професію, до якої є найбільша схильність. Відповідну програму проводитимуть центри зайнятості.

Як зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, сьогодні серед зареєстрованих безробітних 88% осіб мають вищу освіту, натомість на ринку є нестача робітничих професій.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 287,1 тисяч безробітних, що на 5,7 тисяч менше, ніж у серпні.

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.