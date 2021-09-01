В Киеве запретили реконструкцию или капремонт исторических зданий: список адресов
Фото: в Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий (УНИАН)
В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий ХІХ-ХХ веков. Киевские власти сообщили, на какие именно объекты распространяется решение Киеврады.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал заместителя городского главы и секретаря Киеврады Владимира Прокопива.
Этот список не является конечным и будет расширяться:
- Автозаводская, 2;
- Амосова, 13, 16;
- Андреевский спуск, 30;
- Антонова, 2/32;
- Антоновича, 7
- Багговутовская, 1;
- Борисоглебская, 10;
- Боричев Ток, 27;
- Василия Тютюнника, 7
- Большая Житомирская, 38б;
- Большая Окружная, 4;
- Верхний Вал, 34/13;
- Воздвиженская, 1б, 25, 35;
- Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9, 13;
- Георгиевский переулок, 2, 9/11;
- Гоголевская, 7г;
- Голосеевский проспект, 8;
- Гончара, 36;
- Делегатский переулок, 4, 6, 12;
- Десятинный переулок, 7;
- Жилянская, 47, 160;
- Железнодорожное шоссе, 2;
- Инженерный переулок, 4;
- Квитучий переулок, 18;
- Кирилловская, 41, 103;
- Левандовская, 3, 3б;
- Липинского, 4;
- Лобановского проспект, 148;
- Малоподвальная , 4Б;
- Межигорская, 12, 12/25;
- Мельникова, 8, 20;
- Музейный переулок, 8;
- Набережное шоссе, 12, 14;
- Набережно-Крещатицкая, 7б, 7в;
- Нагорная, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;
- Нагорный переулок, 4;
- Нижний Вал, 37;
- Обсерваторная, 17;
- Овручская, 7а, 26;
- Отто Шмидта, 13;
- Майбороды, 32;
- Воздухофлотский проспект, 28;
- Притисско-Никольская, 2;
- Прорезная, 8, 23, 27;
- Рейтарская, 9;
- Шота Руставели, 19, 38в;
- Сагайдачного, 22, 20/2;
- Саксаганского, 44е, 61/17;
- Сечевых Стрельцов, 24, 91;
- Сковороды, 1, 7/9;
- Старая Поляна, 46;
- Тарасовская, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40;
- Татарская, 32;
- Терещенковская, 17б;
- Тропинина, 1, 10, 13;
- Тургеневская, 22;
- Шутова, 1, 3, 4;
- Ярославов Вал, 10;
- Ярославская, 8.
В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий ХІХ-ХХ веков, чтобы их не уничтожали.
В Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный.
Напомним, в Киеве снесли историческую усадьбу Барбана.