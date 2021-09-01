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В Киеве запретили реконструкцию или капремонт исторических зданий: список адресов

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Киев, Среда 01 сентября 2021 13:48
В Киеве запретили реконструкцию или капремонт исторических зданий: список адресов Фото: в Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий ХІХ-ХХ веков. Киевские власти сообщили, на какие именно объекты распространяется решение Киеврады.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал заместителя городского главы и секретаря Киеврады Владимира Прокопива.

Этот список не является конечным и будет расширяться:

  • Автозаводская, 2;
  • Амосова, 13, 16;
  • Андреевский спуск, 30;
  • Антонова, 2/32;
  • Антоновича, 7
  • Багговутовская, 1;
  • Борисоглебская, 10;
  • Боричев Ток, 27;
  • Василия Тютюнника, 7
  • Большая Житомирская, 38б;
  • Большая Окружная, 4;
  • Верхний Вал, 34/13;
  • Воздвиженская, 1б, 25, 35;
  • Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9, 13;
  • Георгиевский переулок, 2, 9/11;
  • Гоголевская, 7г;
  • Голосеевский проспект, 8;
  • Гончара, 36;
  • Делегатский переулок, 4, 6, 12;
  • Десятинный переулок, 7;
  • Жилянская, 47, 160;
  • Железнодорожное шоссе, 2;
  • Инженерный переулок, 4;
  • Квитучий переулок, 18;
  • Кирилловская, 41, 103;
  • Левандовская, 3, 3б;
  • Липинского, 4;
  • Лобановского проспект, 148;
  • Малоподвальная , 4Б;
  • Межигорская, 12, 12/25;
  • Мельникова, 8, 20;
  • Музейный переулок, 8;
  • Набережное шоссе, 12, 14;
  • Набережно-Крещатицкая, 7б, 7в;
  • Нагорная, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;
  • Нагорный переулок, 4;
  • Нижний Вал, 37;
  • Обсерваторная, 17;
  • Овручская, 7а, 26;
  • Отто Шмидта, 13;
  • Майбороды, 32;
  • Воздухофлотский проспект, 28;
  • Притисско-Никольская, 2;
  • Прорезная, 8, 23, 27;
  • Рейтарская, 9;
  • Шота Руставели, 19, 38в;
  • Сагайдачного, 22, 20/2;
  • Саксаганского, 44е, 61/17;
  • Сечевых Стрельцов, 24, 91;
  • Сковороды, 1, 7/9;
  • Старая Поляна, 46;
  • Тарасовская, 6, 8, 9, 23-25, 38, 40;
  • Татарская, 32;
  • Терещенковская, 17б;
  • Тропинина, 1, 10, 13;
  • Тургеневская, 22;
  • Шутова, 1, 3, 4;
  • Ярославов Вал, 10;
  • Ярославская, 8.

В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий ХІХ-ХХ веков, чтобы их не уничтожали.

В Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный.

    Напомним, в Киеве снесли историческую усадьбу Барбана.

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