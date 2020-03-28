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В Киеве временно запретили работу стоматологий

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 15:35
В Киеве временно запретили работу стоматологий
Иллюстративное фото (flickr.com phoenixcollege)

Услугами стоматолога можно будет воспользоваться только в неотложных случаях

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг из-за опасности заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Согласно распоряжению, на время карантина в Киеве запрещается предоставление стоматологических услуг, в частности, ортодонтии, ортодонтической, хирургической, терапевтической и детской стоматологии.

В документе также указано, что предоставление стоматологических услуг может происходить только в неотложных случаях, а решение о неотложности будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Работу стоматологических клиник запретили, поскольку предоставление таких услуг инфицированному коронавирусом человеку является опасным, пояснили в КГГА. Ко всему, человек может не знать о наличии у него вируса и переносить болезнь в легкой форме.В Киеве временно запретили работу стоматологий

Напомним, в Тернополе коронавирусом инфицировался врач-стоматолог.

После продления карантинных ограничений в Украине, Кабинет министров расширил список разрешенного бизнеса, который сможет продолжить работу. В частности, правительство разрешило работать стоматологическим клиникам.

Сейчас в Киеве известно о 74 случаях заражения. За сутки инфекцию подхватили 19 человек. В целом в Украине COVID-19 подтвердили у 311 граждан.

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