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Врачам могут разрешить принимать больных украинцев без декларации

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 14:20
Врачам могут разрешить принимать больных украинцев без декларации
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

На период карантина Минздрав будет рекомендовать предоставить врачам такую возможность

Министерство здравоохранения будет рекомендовать увеличить количество врачей в центрах первичной медико-санитарной помощи, которые бы могли принимать пациентов с симптомами коронавируса без подписанной декларации. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что сейчас Минздрав столкнулся с ситуацией, когда все еще большое количество украинцев не подписали декларации с семейными врачами. Он также призвал граждан пересмотреть это решение и исправить ситуацию в ближайшее время.

"В противном случае мы будем рекомендовать создать при центрах первичной медико-санитарной помощи, дополнительно укомплектовать их врачами, которые будут консультировать больных коронавирусом на период эпидемии в Украине. Именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации", - уточнил Ляшко.

Он добавил, что, при наличии симптомов коронавируса - высокой температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания, украинцы должны безотлагательно обратиться за медицинской помощью, в частности - вызвать экстренную медицинскую помощь.

Напомним, в Минздраве планируют создать спецбригады медработников для тестов на коронавирус дома. Медики будут отбирать у больных образцы для проведения дальнейших исследований в вирусологической лаборатории.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на утро 28 марта коронавирусом заразились 311 украинцев. Также возросло количество смертельных случаев от инфекции.

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