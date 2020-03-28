ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві тимчасово заборонили роботу стоматологій

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 15:35
У Києві тимчасово заборонили роботу стоматологій
Ілюстративне фото (flickr.com phoenixcollege)

Послугами стоматолога можна буде скористатись тільки у невідкладних випадках

У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг через небезпеку зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Згідно із розпорядженням, на час карантину в Києві забороняється надання стоматологічних послуг, зокрема, ортодонтії, ортодонтичної, хірургічної, терапевтичної та дитячої стоматології.

У документі також зазначено, що надання стоматологічних послуг може відбуватись тільки у невідкладних випадках, а рішення про невідкладність буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

Роботу стоматологічних клінік заборонили, оскільки надання таких послуг людині, яка інфікована коронавірусом, є небезпечним, пояснили у КМДА. До всього, людина може не знати про наявність у неї вірусу і переносити хворобу у легкій формі.У Києві тимчасово заборонили роботу стоматологій

Нагадаємо, у Тернополі коронавірусом інфікувався лікар-стоматолог.

Після продовження карантинних обмежень в Україні Кабінет міністрів розширив список дозволеного бізнесу, який зможе продовжити роботу. Зокрема, уряд дозволив працювати стоматологічним клінікам.

Наразі у Києві відомо про 74 випадки зараження коронавірусом. За добу інфекцію підхопили 19 осіб. Загалом в Україні COVID-19 підтвердили у 311 громадян.

Лікарям можуть дозволити приймати хворих українців без декларації У Запорізькій області перша людина одужала від коронавірусу
Новини України КиївКиївстоматологияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся