У Києві тимчасово заборонили роботу стоматологій

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Послугами стоматолога можна буде скористатись тільки у невідкладних випадках

У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг через небезпеку зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.

Згідно із розпорядженням, на час карантину в Києві забороняється надання стоматологічних послуг, зокрема, ортодонтії, ортодонтичної, хірургічної, терапевтичної та дитячої стоматології.

У документі також зазначено, що надання стоматологічних послуг може відбуватись тільки у невідкладних випадках, а рішення про невідкладність буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

Роботу стоматологічних клінік заборонили, оскільки надання таких послуг людині, яка інфікована коронавірусом, є небезпечним, пояснили у КМДА. До всього, людина може не знати про наявність у неї вірусу і переносити хворобу у легкій формі.

Нагадаємо, у Тернополі коронавірусом інфікувався лікар-стоматолог.

Після продовження карантинних обмежень в Україні Кабінет міністрів розширив список дозволеного бізнесу, який зможе продовжити роботу. Зокрема, уряд дозволив працювати стоматологічним клінікам.

Наразі у Києві відомо про 74 випадки зараження коронавірусом. За добу інфекцію підхопили 19 осіб. Загалом в Україні COVID-19 підтвердили у 311 громадян.