У Києві тимчасово заборонили роботу стоматологій

Послугами стоматолога можна буде скористатись тільки у невідкладних випадках
У Києві тимчасово обмежили надання стоматологічних послуг через небезпеку зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації.
Згідно із розпорядженням, на час карантину в Києві забороняється надання стоматологічних послуг, зокрема, ортодонтії, ортодонтичної, хірургічної, терапевтичної та дитячої стоматології.
У документі також зазначено, що надання стоматологічних послуг може відбуватись тільки у невідкладних випадках, а рішення про невідкладність буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.
Роботу стоматологічних клінік заборонили, оскільки надання таких послуг людині, яка інфікована коронавірусом, є небезпечним, пояснили у КМДА. До всього, людина може не знати про наявність у неї вірусу і переносити хворобу у легкій формі.
Нагадаємо, у Тернополі коронавірусом інфікувався лікар-стоматолог.
Після продовження карантинних обмежень в Україні Кабінет міністрів розширив список дозволеного бізнесу, який зможе продовжити роботу. Зокрема, уряд дозволив працювати стоматологічним клінікам.
Наразі у Києві відомо про 74 випадки зараження коронавірусом. За добу інфекцію підхопили 19 осіб. Загалом в Україні COVID-19 підтвердили у 311 громадян.