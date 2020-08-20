Но на трех киевских пляжах купаться разрешено
В Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено". Но на трех киевских пляжах купаться разрешено.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано.
Запрещено купаться на пляжах:
Напомним, в Госпотребслужбе оценили вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей.
Отметим, что в конце июля из-за несоответствия санитарным нормам было запрещено купаться на всех пляжах Киева.