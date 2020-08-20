Але на трьох київських пляжах купатись дозволено
У Києві заборонено купатись на 10 пляжах, там вивішено червоні прапори - "купатися заборонено". Втім, на трьох київських пляжах купатись дозволено.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Зелені прапори вивішено на пляжах "Троєщина", "Галерний" та "Вербний". Жовтий прапор на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.
Заборонено купатись на пляжах:
Нагадаємо, головне управління Держпродспоживслужби в Києві виявило кишкову паличку на 11 пляжах столиці.
Зазначимо, в кінці липня через невідповідність санітарним нормам було заборонено купатися на всіх пляжах Києва.