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У Києві заборонено купатись на 10 пляжах

Автор: РБК-Україна

Але на трьох київських пляжах купатись дозволено

У Києві заборонено купатись на 10 пляжах, там вивішено червоні прапори - "купатися заборонено". Втім, на трьох київських пляжах купатись дозволено.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зелені прапори вивішено на пляжах "Троєщина", "Галерний" та "Вербний". Жовтий прапор на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.

Заборонено купатись на пляжах:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Райдуга";
  • "Тельбін";
  • "Центральний";
  • "Чорторий".

Нагадаємо, головне управління Держпродспоживслужби в Києві виявило кишкову паличку на 11 пляжах столиці.

Зазначимо, в кінці липня через невідповідність санітарним нормам було заборонено купатися на всіх пляжах Києва.

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