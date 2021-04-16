UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве и Запорожье попросили церкви перенести пасхальные богослужения в онлайн

Автор: Андрей Василюк

В Киеве и Запорожье городская власть обратилась в религиозных общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат. Призыв обусловлен эпидемиологической ситуацией в городах.

Об этом сообщают пресс-служба КГГА и сайт 061.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриивский отметил, что городская власть обратилась к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть.

"К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительна. Город продлил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель", - отметил Мондриивский.

Он подчеркнул, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.

В Запорожье областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поручила профильному Департаменту культуры, туризма, национальностей и религий ОГА, а также религиозным организациям, по возможности, полностью перевести религиозные церемонии, обряды и процессии дистанционно. В протоколе указано, что департамент совместно с религиозными организациями должны принять меры и максимально ограничить посещение церквей.

Напомним, ранее местная власть Киева анонсировала внедрение новых карантинных ограничений на Пасху. Они будут касаться религиозных заведений.

Отметим, местная власть Киева решила продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.

Запорожье также находится в "красной" зоне карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карантин
Читайте также
Карантин на Пасху: стали известны детали новых ограничений в Киеве
Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху
Израиль смягчает масочный режим: названа дата
Прогноз погоды