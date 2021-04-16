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У Києві та Запоріжжі попросили церкви перенести великодні богослужіння в онлайн

Автор: Андрій Василюк

У Києві та Запоріжжі міська влада звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та перенести їх в онлайн-формат. Заклик обумовлено епідеміологічною ситуацію в містах.

Про це повідомляють прес-служба КМДА та сайт 061.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський зазначив, що міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет-мережу.

"На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян - наша головна мета", - зазначив Мондриївський.

Він наголосив, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати, з урахуванням динаміки захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях - у першу чергу, обладнаних подачею кисню.

У Запоріжжі обласна комісія з питань ТЕБ та НС доручила профільному Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ОДА, а також релігійним організаціям, за можливості, повністю перевести релігійні церемонії, обряди і процесії дистанційно. У протоколі зазначено, що департамент спільно з релігійними організаціями мають вжити заходів і максимально обмежити відвідування церков.

Нагадаємо, раніше місцева влада Києва анонсувала запровадження нових карантинних обмежень на Великдень. Вони будуть стосуватись релігійних закладів.

Зазначимо, місцева влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в місті складна.

Запоріжжя також перебуває у "червоній" зоні карантину.

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