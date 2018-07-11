У Києві замінували будівлю апеляційного адмінсуду

З будівлі КААС евакуйовано працівників та відвідувачів

У Києві замінували будівлю Київського апеляційного адміністративного суду (КААС). Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у Facebook.

"Київський апеляційний адміністративний суд заміновано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі із будівлі суду евакуйовано працівників та відвідувачів.

Нагадаємо, вчора, 10 липня 2018 року, у Львові невідомі повідомили про "мінування" будівель за 5 адресами. Серед "замінованих" об'єктів чотири фітнес-клуби та один бізнес-центр. Крім того, 5 липня у Львові "мінували" 15 будівель, а 6 липня - 15 будівель було "заміновано" у Харкові.