У Києві замінували будівлю апеляційного адмінсуду

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 11:37
Фото: у Києві замінували КААС (facebook.com/appeal.administrative.court)
Фото: у Києві замінували КААС (facebook.com/appeal.administrative.court)

З будівлі КААС евакуйовано працівників та відвідувачів

У Києві замінували будівлю Київського апеляційного адміністративного суду (КААС). Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у Facebook.

"Київський апеляційний адміністративний суд заміновано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі із будівлі суду евакуйовано працівників та відвідувачів.

У Києві замінували будівлю апеляційного адмінсуду

Нагадаємо, вчора, 10 липня 2018 року, у Львові невідомі повідомили про "мінування" будівель за 5 адресами. Серед "замінованих" об'єктів чотири фітнес-клуби та один бізнес-центр. Крім того, 5 липня у Львові "мінували" 15 будівель, а 6 липня - 15 будівель було "заміновано" у Харкові.

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Теги:  Київ,  минирование,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС