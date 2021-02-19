В Киеве "заминировали" учебное заведение. Полиция ищет взрывчатку

В Киеве сообщили о минировании одного из учебных заведений в Днепровском районе. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Сообщение о минировании учебного заведения поступило по спецлинии 102. После этого, на место происшествия были отправлены следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб. В ведомстве отмечается, что сейчас проводится эвакуация учеников и персонала. После проверки события, ей будет предоставлена правовая квалификация.