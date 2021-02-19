В Киеве "заминировали" учебное заведение. Полиция ищет взрывчатку

В Киеве сообщили о минировании одного из учебных заведений в Днепровском районе. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.
Сообщение о минировании учебного заведения поступило по спецлинии 102. После этого, на место происшествия были отправлены следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб.
В ведомстве отмечается, что сейчас проводится эвакуация учеников и персонала. После проверки события, ей будет предоставлена правовая квалификация.
Напомним, накануне, по Ивано-Франковске прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуировали людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.
Кроме того, 18 февраля в Киеве после звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку.
Отметим, в Украине могут ужесточить ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании объектов критической инфраструктуры, школ, больниц и т.д. Законопроект вынесен на пленарные заседания на этой неделе.