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В Киеве заминировали все ТЦ: правоохранители проверяют информацию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция проверяет сообщения о минировании всех торговых центров (ТЦ) Киева. Информация об этом поступила вечером 8 января.

Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

"Заминировали все торговые центры в Киеве", - сообщили в полиции.

Там уточнили, что информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января. Взрывотехники, кинологи и полиция проверяют здания.

В соцсетях появились видео эвакуации посетителей некоторых ТЦ. Так, на проспекте Правды людей вывели из торгово-развлекательного центра Retroville. На выезде из паркинга образовалась пробка.

Напомним, днем ранее массовое минирование зданий и торговых центров произошло в Харькове.

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КиевМинистерство внутренних дел Украины