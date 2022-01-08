У Києві замінували всі ТЦ: правоохоронці перевіряють інформацію

Поліція перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів (ТЦ) Києва. Інформація про це надійшла ввечері 8 січня.
Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.
"Замінували всі торгові центри в Києві", - повідомили в поліції.
Там уточнили, що інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Вибухотехніки, кінологи і поліція перевіряють будівлі.
У соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких ТЦ. Так, на проспекті Правди людей вивели з торгово-розважального центру Retroville. На виїзді з паркінгу утворився затор.
Нагадаємо, днем раніше масове мінування будівель та торгових центрів сталося у Харкові.