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У Києві замінували всі ТЦ: правоохоронці перевіряють інформацію

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція перевіряє повідомлення про мінування всіх торгових центрів (ТЦ) Києва. Інформація про це надійшла ввечері 8 січня.

Про це РБК-Україна повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.

"Замінували всі торгові центри в Києві", - повідомили в поліції.

Там уточнили, що інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Вибухотехніки, кінологи і поліція перевіряють будівлі.

У соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких ТЦ. Так, на проспекті Правди людей вивели з торгово-розважального центру Retroville. На виїзді з паркінгу утворився затор.

Нагадаємо, днем раніше масове мінування будівель та торгових центрів сталося у Харкові.

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КиївМіністерство внутрішніх справ України