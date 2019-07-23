В Киеве "заминировали" ЦИК

Сегодня, 23 июля, вечером неизвестные сообщили, что в Киеве заминировали здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщили в эфире "112", передает РБК-Украина.

Как сообщается, сотрудники управления Государственной охраны эвакуировали представителей СМИ из здания до выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Наши коллеги находятся, также, как и мы, на улице возле ЦИК, есть также представители охраны, которые пропускают сюда и посетителей, и представителей СМИ. Сейчас ворота открыты только на выход, то есть, если мы выйдем уже за эту территорию, то не вернемся в ЦИК, пока не проверят здание на предмет наличия там взрывчатки", - говорится в сообщении.

На данный момент у зданий центральной комиссии находятся взрывотехники со спецсредствами.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что во время обследования территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорське" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов.

Ранее 22 июля на контрольном пункте "Майорское" в ходе проверки после сообщения о минировании, пиротехники обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 122 мм.