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В Киеве эвакуировали три железнодорожных вокзала: что происходит

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве временно ограничена работа Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов. Поступило сообщение о минировании одного из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализницы".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании", - говорится в заявлении.

В УЗ отметили, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе перевозчика.

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КиевУкрзализныця