У Києві евакуювали три залізничні вокзали: що відбувається

У Києві тимчасово обмежена робота Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про мінування одного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення " Укрзалізниці ".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании", - говорится в заявлении.

В УЗ отметили, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе перевозчика.