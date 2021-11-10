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У Києві евакуювали три залізничні вокзали: що відбувається

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві тимчасово обмежена робота Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів. Надійшло повідомлення про мінування одного з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании", - говорится в заявлении.

В УЗ отметили, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе перевозчика.

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КиївУкрзалізниця