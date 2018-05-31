В Киеве заместитель директора гимназии хранил оружие и психотропы

Уже готовы документы об увольнении заместителя и директора киевской гимназии

В Киеве правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, который обоснованно подозревается в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что операция по разоблачению чиновника проводилась Главным управлением Национальной полиции в Киеве совместно с КГГА.

"Во время проведения следственных действий сотрудники полиции 30 мая 2018 года обнаружили в служебном кабинете указанного заместителя директора предметы, похожие на запал к боевой гранате, психотропные средства, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему", - говорится в сообщении.

Также известно, что накануне, 29 мая, чиновник с поддельным экземпляром распоряжения КГГА пытался попасть в кабинет директора гимназии и взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Фото: замдиректора одной из гимназий Киева хранил оружие и психотропы (kyivcity.gov.ua)

"Сейчас готовы документы об увольнении с занимаемой должности указанного заместителя директора. Также подписан приказ об увольнении за системные нарушения директора гимназии", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители контролируют ситуацию в гимназии. Также к охране заведения привлечено сотрудников формирования "Муниципальная полиция".

Кроме того, отмечается что в апреле этого года представители антикоррупционных служб КГГА уже проводили проверку финансово-хозяйственной деятельности этой гимназии, материалы по выявленным нарушениям направлены в органы полиции для открытия уголовного производства.

Напомним, недавно в Тернопольской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили нарколабораторию с изготовления особо опасного психотропного вещества - амфетамина.