У Києві заступник директора гімназії зберігав зброю та психотропи

Вже готові документи про звільнення заступника та директора київської гімназії

У Києві правоохоронці викрили заступника директора однієї зі столичних гімназій, який обґрунтовано підозрюється у підробленні документів, незаконному зберіганні боєприпасів та психотропних засобів. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що операція з викриття посадовця проводилась Головним управлінням Національної поліції у Києві спільно із КМДА.

"Під час проведення слідчих дій співробітники поліції 30 травня 2018 року виявили у службовому кабінеті вказаного заступника директора предмети, схожі на запал до бойової гранати, психотропні засоби, пристрій для відстрілу гумових куль та боєприпаси до нього", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що напередодні, 29 травня, посадовець із підробленим примірником розпорядження КМДА намагався потрапити до кабінету директора гімназії та взяти контроль над фінансово-господарською діяльністю закладу.

Фото: заступник директора однієї з гімназій Києва зберігав зброю і психотропи (kyivcity.gov.ua)

"Наразі готові документи про звільнення із займаної посади зазначеного заступника директора. Також підписано наказ про звільнення за системні порушення директора гімназії", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці контролюють ситуацію у гімназії. Також до охорони закладу залучено співробітників формування "Муніципальна варта".

Крім того, зазначається що у квітні цього року представники антикорупційних служб КМДА вже проводили перевірку фінансово-господарської діяльності цієї гімназії, матеріали із виявленими порушеннями направлено до органів поліції для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, нещодавно у Тернопільській області співробітники Служби безпеки України викрили нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну.