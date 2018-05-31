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У Києві заступник директора гімназії зберігав зброю та психотропи

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 15:34
Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)
Ілюстративне фото (flickr.com/nab_ukr)

Вже готові документи про звільнення заступника та директора київської гімназії

У Києві правоохоронці викрили заступника директора однієї зі столичних гімназій, який обґрунтовано підозрюється у підробленні документів, незаконному зберіганні боєприпасів та психотропних засобів. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що операція з викриття посадовця проводилась Головним управлінням Національної поліції у Києві спільно із КМДА.

"Під час проведення слідчих дій співробітники поліції 30 травня 2018 року виявили у службовому кабінеті вказаного заступника директора предмети, схожі на запал до бойової гранати, психотропні засоби, пристрій для відстрілу гумових куль та боєприпаси до нього", - йдеться  у повідомленні.

Також відомо, що напередодні, 29 травня, посадовець із підробленим примірником розпорядження КМДА намагався потрапити до кабінету директора гімназії та взяти контроль над фінансово-господарською діяльністю закладу.

 

Фото: заступник директора однієї з гімназій Києва зберігав зброю і психотропи (kyivcity.gov.ua)

"Наразі готові документи про звільнення із займаної посади зазначеного заступника директора. Також підписано наказ про звільнення за системні порушення директора гімназії", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці контролюють ситуацію у гімназії. Також до охорони закладу залучено співробітників формування "Муніципальна варта".

Крім того, зазначається що у квітні цього року представники антикорупційних служб КМДА вже проводили перевірку фінансово-господарської діяльності цієї гімназії, матеріали із виявленими порушеннями направлено до органів поліції для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, нещодавно у Тернопільській області співробітники Служби безпеки України викрили нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну. 

 

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Теги публікації: наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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