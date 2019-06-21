В Киеве закрывают движение скоростного трамвая на Борщаговку

В Киеве с субботы, 22 июня, закрывают движение скоростного трамвая на Борщаговку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

Так, с 22 июня ограничат движение по путепроводу на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой в направлении центра города.

"С 22 июня начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошин (у платформы "Борщаговка"). С 00:00 22 июня движение в направлении центра города будет ограничено", - указано в сообщении.

В частности, первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить к концу 2019 года.

В КП "Киевпастранс" отметили, что с 22 июня движение трамваев №1 и №3 будет ограничено в связи с началом капитального ремонта.

На время реконструкции для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров "Киевпастранс" организует следующие маршруты:

трамвайный маршрут № 2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана" (бесплатный маршрут);

автобусный маршрут № 3Т от станции "Кольцевая дорога" до станции "Старовокзальная" через просп. Леся Курбаса, ул. Космонавта Комарова;

автобусный маршрут № 4 от Михайловской Борщаговки до Индустриального путепровода через просп. Отрадный.

Напомним, в Киеве со среды, 12 июня, частично ограничили движение транспорта на путепроводе на улицу Михаила Бойчука, а также на улице Теодора Драйзера.

Как писало РБК-Украина, с 11 июня в столице из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков.