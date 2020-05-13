В Киеве закрывают бесплатную IT-школу

В Киеве закрывают бесплатную школу программирования UNIT Factory, которая существовала с 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIN.

Как сообщается, причиной закрытия школы назвали "неблагоприятную текущую экономическую ситуацию".

Школа закрывается в этом месяце. Студентам, которые не успели закончить полный курс подготовки, получат сертификаты о достигнутом уровне и смогут продолжить обучение в других кампусах глобальной сети Школы 42.

"В этот проект было инвестировано около 5 млн долларов. Все эти годы обучение было бесплатным при условии дальнейшей работы выпускников в Украине на протяжении трех лет. Мы пытались поддержать потенциал одаренной молодежи и стимулировать развитие современного IТ-образования в Украине", - прокомментировал ситуацию инвестор школы, основатель фонда K.Fund и холдинга UFuture Василий Хмельницкий.

Отметим, UNIT Factory в Киеве работала в режиме 24/7. Подготовка в в школе длилась от двух до трех лет. За время ее существования обучение частично или полностью прошло более тысячи студентов.

Напомним, в киевской школе программистов готовили специалистов по таким специальностям: менеджер IT-проектов, архитектор программного обеспечения, архитектор сетей, веб-разработчик, разработчик мобильных приложений, специалист по IT-безопасности, разработчик видеоигр