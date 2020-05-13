У Києві закривають безкоштовну IT-школу

У Києві закривають безкоштовну школу програмування UNIT Factory, яка існувала з 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AIN.

Як повідомляється, причиною закриття школи назвали "несприятливу поточну економічну ситуацію".

Школа закривається у цьому місяці. Студентам, які не встигли закінчити повний курс підготовки, отримають сертифікати про досягнутому рівні і зможуть продовжити навчання в інших кампусах глобальної мережі Школи 42.

"У цей проект було інвестовано близько 5 млн доларів. Всі ці роки навчання було безкоштовним за умови подальшої роботи випускників в Україні протягом трьох років. Ми намагалися підтримати потенціал обдарованої молоді та стимулювати розвиток сучасного ІТ-освіти в Україні", - прокоментував ситуацію інвестор школи, засновник фонду K. Fund і холдингу UFuture Василь Хмельницький.

Зазначимо, UNIT Factory у Києві працювала в режимі 24/7. Підготовка у школі тривала від двох до трьох років. За час її існування навчання частково або повністю пройшло більше тисячі студентів.

Нагадаємо, у київській школі програмістів готували фахівців за такими спеціальностями: менеджер IT-проектів, архітектор програмного забезпечення, архітектор мереж, веб-розробник, розробник мобільних додатків, спеціаліст з ІТ-безпеки, розробник відеоігор