В Киеве закрыты на карантин два общежития и два монастыря из-за вспышки коронавирусной болезни. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин.

Сегодня на брифинге он сообщил, что "в столице на карантин закрыты два общежития и два монастыря".

Напомним, пригородный транспорт запустят с началом ослабления карантина в Киеве. Кабинет министров должен разрешить пригородное сообщение, как только начнется ослабление карантина.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме до 22 мая.

Кроме того, столичный мэр заявил, что метро в Киеве откроется по решению правительства и это будет не сразу. Как известно, метро в Украине было закрыто с начала карантина в стране. Кабмин опасается открывать метро и в ОП прогнозируют, что оно заработает только летом. Однако, в Харькове хотят открыть метрополитен с 12 мая.