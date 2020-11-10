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В Киеве закрыты на карантин 5 школ

Автор: Андрей Козловский

Исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский заявил, что в столице на дистанционном обучении остаются пять школ. Также 55 классов из 135 школ - на самоизоляции.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Из-за коронавируса, кроме пяти школ, закрыто и 12 учреждений дошкольного образования, а также 157 групп в 140 детсадах. Это неплохая тенденция в учебных заведениях, однако общая ситуация в городе неутешительная",- отметил Мондриевский.

Он также подчеркнул, что закрытие школ "не дает желаемого результата" в борьбе с распространением коронавируса, однако город делает все возможное для безопасности детей в учебных заведениях.

"Сейчас наша первоочередная задача - организовать безопасный учебный процесс и обеспечить детей средствами для дезинфекции. Очень прошу всех, помните, что наша самая действенная защита - сознательное отношение к опасности вируса", - добавил Мондриевский.

Напомним, в начале месяца пресс-секретарь киевского городского главы Оксана Зиновьева сообщила, что в столице закрыли на карантин 8 школ и 9 детсадов.

Кроме того, ранее сообщалось, что несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Киеве не намерены переводить все школы на дистанционное обучение.

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