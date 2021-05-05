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У Києві закрили центральну станцію метро

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 18:55
У Києві закрили центральну станцію метро Фото: станція "Майдан Незалежності" закрита (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка продовжує працювати.

Про це повідомив "Київський метрополітен".

Як розповіли у столичному метрополітені, станція була закрита з технічних причин.

"Станцію "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює. Інформацію про роботу у звичайному режимі буде розміщено одразу після відкриття станції", - заявили в метрополітені.

Нагадаємо, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Влада міста скасувала проїзд у підземці за спецперепустками.

Сьогодні на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.

Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю до "Палацу спорту".

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