У Києві закрили центральну станцію метро
Фото: станція "Майдан Незалежності" закрита (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на вхід та вихід закрили станцію метро "Майдан Незалежності". Водночас пересадка продовжує працювати.
Як розповіли у столичному метрополітені, станція була закрита з технічних причин.
"Станцію "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює. Інформацію про роботу у звичайному режимі буде розміщено одразу після відкриття станції", - заявили в метрополітені.
Нагадаємо, 1 травня метро Києва відновило повноцінну роботу після локдауну. Влада міста скасувала проїзд у підземці за спецперепустками.
Сьогодні на одній зі станцій столичного метро утворилася тиснява.
Додамо, у Києві планують продовжити маршрут швидкісного трамваю до "Палацу спорту".