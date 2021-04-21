В Киеве закрыли семь заведений за нарушение карантина за неделю

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за неделю в столице за нарушение карантинных ограничений закрыли семь заведений. В целом же проверили шесть тысяч заведений.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"За неделю в Киеве проверили 6 тысяч заведений, 7 заведений закрыли, всего на руководителей учреждений составили 286 админпротоколов и выписали штрафы от 34 до 170 тысяч", - отметил градоначальник.

Напомним, в Киеве улучшается COVID-статистика, уменьшается количество госпитализированных. Однако, мэр города Виталий Кличко говорит, что расслабляться рано.

Как писало РБК-Украина, несмотря на локдаун в Киеве, народный депутат Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле. За нарушение карантина уже открыто уголовное дело.

После того министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что подпольные празднования и работа учреждений на время карантина в Украине недопустимы.