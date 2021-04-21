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У Києві закрили сім закладів за порушення карантину за тиждень

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 12:39
У Києві закрили сім закладів за порушення карантину за тиждень Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Юлія Струк

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за тиждень у столиці за порушення карантинних обмежень закрили сім закладів. Загалом же перевірили шість тисяч закладів.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"За тиждень у Києві перевірили 6 тисяч закладів, 7 закладів закрили, загалом на керівників закладів склали 286 адмінпротоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч", - зазначив градоначальник.

Нагадаємо, в Києві поліпшується COVID-статистика, зменшується кількість госпіталізованих. Однак, мер міста Віталій Кличко каже, що розслаблятися рано.

Як писало РБК-Україна, попри локдаун у Києві, народний депутат Микола Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі. За порушення карантину вже відкрито кримінальну справу.

Після того міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підпільні святкування і робота установ на час карантину в Україні неприпустимі.

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