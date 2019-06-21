В Киеве закрыли ряд центральных станций метро из-за "минирования"

Станции киевского метрополитена "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадку на "Театральную" закрыли на вход и выход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылокй на публикацию КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

По информации КП, поступил анонимный звонок о минировании.

В то же время станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме.

Как сообщало РБК-Украина, утром 21 июня в Киеве на вход и выход закрыли станцию метро "Хрещатик", а также переход на синюю ветку.

Напомним, вчера, 20 июня, в Киеве в последний день подачи документов для участия в парламентских выборах дважды "минировали" здание Центральной избирательной комиссии. В итоге оба раза из офиса эвакуировали сотрудников, сообщения о взрывчатке не подтвердились.