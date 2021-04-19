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В Киеве закрыли пять заведений, которые принимали посетителей во время локдауна

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 16:23
В Киеве закрыли пять заведений, которые принимали посетителей во время локдауна Фото: в Киеве 5 заведений принимали посетителей во время лодауна (facebook.com/povoroznyk)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве закрыли пять заведений, которые грубо нарушали требования карантина, принимая посетителей. На руководителей учреждений составлено 3 административных протокола, на посетителей - 67.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Он рассказал, что группы контроля в составе сотрудников Главного управления Госпродпотребслжбы в городе Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований. Пять заведений, которые работали с нарушением карантинных ограничений, закрыли.

По результатам проверки были закрыты:

  • Ресторан-караоке "LEO" на улице Владимирской, 4;
  • Ресторан "JUST CAFE" на улице Богдана Хмельницкого 39;
  • Ресторан "СТЕЙКХАУС" на улице Владимирской, 49;
  • Ночной клуб "Fifty club" на улице Антоновича 50;
  • Ночной клуб "SPARKS" на улице Мечникова 3.

"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили 3 протокола, на посетителей заведений составлено 67 административных протоколов", - написал Поворозник.

Чиновник выразил возмущение, что все это происходит в то время, когда все остальные предприниматели не работают и страдают от убытков, когда транспорт работает в спецрежиме, больницы переполнены тяжелыми больными, а "врачи измотаны, потому что работают архитрудно и когда каждый день умирают около полусотни людей".

Напомним, 17 апреля правоохранители провели карантинные рейды по более 500 заведениях Киева. В ходе проверки выявили 50 заведений, которые нарушали карантинные ограничения, им выписали штрафы.

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