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У Києві закрили п'ять закладів, які приймали відвідувачів під час локдауну

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 16:23
У Києві закрили п'ять закладів, які приймали відвідувачів під час локдауну Фото: у Києві 5 закладів приймали відвідувачів під час лодауну (facebook.com/povoroznyk)
Автор: Андрій Василюк

У Києві закрили п'ять закладів, які грубо порушували вимоги карантину, приймаючи відвідувачів. На керівників закладів складено 3 адміністративні протоколи, на відвідувачів - 67.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Він розповів, що групи контролю у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, співробітників Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили 40 закладів на дотримання карантинних вимог. П’ять закладів, що працювали з порушенням карантинних обмежень, закрили.

За результатами перевірки було закрито:

  • Ресторан-караоке "LEO" на вулиці Володимирській, 4;
  • Ресторан "JUST CAFE" на вулиці Богдана Хмельницького 39;
  • Ресторан "СТЕЙКХАУС" на вулиці Володимирській 49;
  • Нічний клуб "Fifty club" на вулиці Антоновича 50;
  • Нічний клуб "SPARKS" на вулиці Мечникова 3.

"На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 3 протоколи, на відвідувачів закладів складено 67 адміністративних протоколів", - написав Поворозник.

Посадовець висловив обурення, що все це відбувається у той час, коли всі інші підприємці не працюють і потерпають від збитків, коли транспорт працює у спецрежимі, лікарні переповнені важкими хворими, а "лікарі виснажені, бо працюють надважко і коли чи не щодня помирають біля півсотні людей".

Нагадаємо, 17 квітня правоохоронці провели карантинні рейди понад 500 закладами Києва. В ході перевірки виявили 50 закладів, які порушували карантинні обмеження, та виписали штрафи.

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