В Киеве закрыли фуникулер: названа дата открытия

Фуникулер не будет работать с 12 июля по 20 августа. Его закрыли на ремонт.

В КГГА отметили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.