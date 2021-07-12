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В Киеве закрыли фуникулер: названа дата открытия

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве временно прекратил работу фуникулер. Его откроют 20 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Фуникулер не будет работать с 12 июля по 20 августа. Его закрыли на ремонт.

В КГГА отметили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

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фуникулер