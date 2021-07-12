У Києві закрили фунікулер: названо дату відкриття

У Києві тимчасово припинив роботу фунікулер. Його відкриють 20 серпня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Фунікулер не буде працювати зз 12 липня до 20 серпня. Його закрили на ремонт.
У КМДА зазначили, що технічний огляд та ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.
Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.
Київський фунікулер - фунікулерна система, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій.