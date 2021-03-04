В Киеве закрыли две станции метро из-за сообщения о минировании

В Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро. Речь идет о станциях "Университет" и "Крещатик".

Как сообщается, звонок о минировании станций метро поступил анонимно. Вместе с ними закрыли на вход и выход пересадочный узел "Майдан Незалежности". Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании. В ведомстве отмечают, что информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.