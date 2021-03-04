UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве закрыли две станции метро из-за сообщения о минировании

Автор: Андрей Козловский

В Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро. Речь идет о станциях "Университет" и "Крещатик".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, звонок о минировании станций метро поступил анонимно. Вместе с ними закрыли на вход и выход пересадочный узел "Майдан Незалежности". Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

В ведомстве отмечают, что информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал. Тогда на месте работали сотрудники Нацгвардии, они не пускали пассажиров в здание.

Кроме того, в декабре в Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Эти станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли информацию о минировании.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве проверяли информацию о массовом минировании объектов. В частности, неизвестный заявил о минировании здания по адресу, где находится Днепровское управление полиции Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины минирование
Читайте также
В Одессе сообщили о минировании школы. Полиция ищет взрывчатку
В Киеве из-за звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку
Прогноз погоды