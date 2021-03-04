У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про мінування

У Києві після дзвінка про мінування закрили дві станції метро. Мова йде про станції "Університет" і "Хрещатик".
Як повідомляється, дзвінок про мінування станцій метро надійшов анонімно. Разом з ними зачинили на вхід та вихід пересадочний вузол "Майдан Незалежності". Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.
У відомстві зазначають, що інформацію про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Нагадаємо, раніше у Києві невідомий "замінував" Центральний залізничний вокзал. Тоді на місці працювали співробітники Нацгвардії, вони не пускаюли пасажирів в будівлю.
Крім того, у грудні у Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці станції були закритими понад п'ять годин, поки правоохоронці перевіряли інформацію про мінування.
Також РБК-Україна писало, що у Києві перевіряли інформацію про масове мінування об'єктів. Зокрема, невідомий заявив про мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.