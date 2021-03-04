RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про мінування

Автор: Андрій Козловський

У Києві після дзвінка про мінування закрили дві станції метро. Мова йде про станції "Університет" і "Хрещатик".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, дзвінок про мінування станцій метро надійшов анонімно. Разом з ними зачинили на вхід та вихід пересадочний вузол "Майдан Незалежності". Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.

У відомстві зазначають, що інформацію про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомий "замінував" Центральний залізничний вокзал. Тоді на місці працювали співробітники Нацгвардії, вони не пускаюли пасажирів в будівлю.

Крім того, у грудні у Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Ці станції були закритими понад п'ять годин, поки правоохоронці перевіряли інформацію про мінування.

Також РБК-Україна писало, що у Києві перевіряли інформацію про масове мінування об'єктів. Зокрема, невідомий заявив про мінування будівлі за адресою, де знаходиться Дніпровське управління поліції Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України мінування
Читайте також
В Одесі повідомили про замінування школи. Поліція шукає вибухівку
У Києві через дзвінок про мінування закрили центральні станції метро та пересадку
Прогноз погоди