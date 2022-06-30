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В Киеве ввели новый запрет для ТРЦ: о чем речь

Фото: ЦУМ в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве решили закрыть все детские площадки и развлекательные зоны, которые находятся на территории торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы пресс-службы столичной ГСЧС Светланы Водолаги в эфире телеканала "Киев".

"На сегодняшний день принято решение военной администрацией Киева, уже есть запрет на работу детских площадок, развлекательных площадок именно в торговых центрах. Совет от спасателей - не пользоваться по возможности такими объектами. Лучше воспользоваться теми, где есть укрытие или поблизости есть укрытие", - заявила она.

Напомним, ранее торговые центры в Киеве сообщили, что меняют правила работы во время воздушной тревоги. Некоторые из них будут закрываться.

Такие изменения связаны с ракетным ударом россиян по ТРЦ в Кременчуге, который не закрылся во время воздушной тревоги. В результате погибли 20 человек, пострадали 59.

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Киев