RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві ввели нову заборону для ТРЦ: про що йдеться

Фото: ЦУМ в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вирішили закрити всі дитячі майданчики та розважальні зони, які знаходяться на території торгових центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови прес-служби столичної ДСНС Світлани Водолаги в ефірі телеканалу "Київ".

"На сьогоднішній день прийнято рішення військовою адміністрацією Києва, вже є заборона на роботу дитячих майданчиків, розважальних майданчиків саме в торгових центрах. Порада від рятувальників - не користуватися по можливості такими об'єктами. Краще скористатися тими, де є укриття або поблизу є укриття", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше торгові центри в Києві повідомили, що змінюють правила роботи під час повітряної тривоги. Деякі з них будуть закриватися.

Такі зміни пов'язані з ракетним ударом росіян по ТРЦ у Кременчуці, який не закрився під час повітряної тривоги. В результаті загинули 20 людей, постраждали 59.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ