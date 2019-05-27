В Киеве закроют движение транспорта на улице Светлая

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение транспорта на улице Светлая будет действовать с 21:00 до 06:00 в ночь с 27 на 28 мая, а также в ночь с 28 на 29 мая

В Киеве с 27 по 29 мая закроют движение транспорта на улице Светлая в связи с установкой нового асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Таким образом, с 21:00 до 06:00 в ночь с 27 на 28 мая, а также в ночь с 28 на 29 мая закроют движение на улице Светлая на участке от улицы Автопарковой до улицы Евгения Харченко.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Фото: схема объезда (kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут осуществляться с 06:00 до 20:00.

Кроме того, в Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.